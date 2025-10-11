Вучич заявил о разочаровании предложением России по поставкам газа

Власти Сербии разочарованы предложением России продлить договор о поставках газа только до конца года. Президент республики Александр Вучич заявил, что ожидал заключения долгосрочного соглашения на три года до мая. Ранее гендиректор «Сербиягаз» Душан Баятович сообщал, что стороны обсуждают контракт на поставку 2,5 млрд кубометров газа в год сроком от трех до десяти лет.

«Пришла весть из Москвы или Санкт-Петербурга <...>. Нам предложили договор по газу до Нового года. Я сказал, что эта новость нас очень разочаровывает, потому что мы должны были заключить до мая долгосрочный договор на три года», — приводит слова Вучича издание Informer.

Политик добавил, что в понедельник обсудит ситуацию с представителями Минэнерго России. Прежде Вучич отмечал, что РФ обеспечивает более 80% поставок газа в страну через газопровод «Турецкий поток». На днях сербский лидер выразил уверенность, что новый газовый контракт между Сербией и Россией будет заключён до конца октября.

Ранее Вучич опроверг заявления о том, что президент России Владимир Путин якобы его не ценит. Он напомнил, что в 2019 году получил орден из рук лидера РФ.