«А кому он дал орден?»: Вучич опроверг заявления о том, что Путин якобы его не ценит

Президент Сербии Александр Вучич опроверг заявления политических оппонентов о том, что российский лидер Владимир Путин якобы относится к нему без должного уважения. Трансляцию его выступления вело агентство Tanjug.

«Политические оппоненты мне время от времени говорят, что Путин меня не ценит. А кому Путин единственному дал такой высокий орден (орден Александра Невского в январе 2019 года. — Прим. Life.ru), кроме меня? Разве дал его (экс-президенту Сербии Борису. — Прим. Life.ru) Тадичу, (экс-мэру Белграда Драгану. — Прим. Life.ru) Джиласу, разве дал ему кому-то из нынешних протестующих? Только мне. Его мне вручил не Ельцин или Горбачёв, но Путин», — сказал он.

Встреча президентов России и Сербии прошла 2 сентября в Пекине. Вучич сообщил, что стороны обсудили двусторонние отношения, энергетику, включая поставки российского газа и сотрудничество с «Росатомом», военно-техническое взаимодействие, участие российских компаний в инфраструктурных проектах, а также культурные проекты. Президент Сербии подчеркнул, что его оппоненты не лучше него знают, как Путин оценивает его деятельность, и что орден Александра Невского, вручённый Вучичу в январе 2019 года, стал уникальным случаем за более чем столетнюю историю его вручений.