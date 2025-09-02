Мессенджер MAX
2 сентября, 17:47

Вучич назвал нелёгким процесс подготовки к переговорам с Путиным

Обложка © Life.ru

Лидер Сербии Александр Вучич упомянул о том, что подготовка к переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным оказалась непростой. Его слова приводит издание Blic.

«Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране», — рассказал он.

Вучич раскритиковал упрощённое понимание переговоров как простой беседы. Он подчеркнул, что даже часовой разговор с Путиным требует серьёзной подготовки и не является спонтанным обменом мнениями, как это часто представляют.

Ранее сегодня в Пекине началась встреча Путина и Вучича. Российский президент отметил, что Москва замечает и относится с уважением к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под руководством своего президента. Вучич же, в свою очередь, пообещал, что Сербия сохранит нейтралитет в отношении России.

Наталья Демьянова
