Вучич назвал нелёгким процесс подготовки к переговорам с Путиным

Лидер Сербии Александр Вучич упомянул о том, что подготовка к переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным оказалась непростой. Его слова приводит издание Blic.

«Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране», — рассказал он.