Лидер Сербии Александр Вучич назвал российского президента Владимира Путина дорогим другом страны. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможной критике со стороны Запада за проведение встречи с главой РФ.

Вучич назвал Путина дорогим другом Сербии. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Я всегда очень доволен, когда президент имеет время и возможность встретиться со мной и нашей делегацией. И я думаю, что была хорошая встреча, господин президент, он дорогой друг нашей страны», — заявил Вучич журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Сербский лидер выразил особую признательность российскому президенту за поддержку Сербии и её народа. В ходе беседы, как отметил Вучич, стороны обсудили ключевые темы двустороннего сотрудничества, включая проекты в энергетической сфере, военно-техническое взаимодействие, а также вовлеченность российских компаний в реализацию инфраструктурных проектов на территории Сербии. По итогам переговоров была выражена надежда на дальнейшее развитие диалога и анонсирован ряд будущих встреч на высшем уровне в обеих столицах.