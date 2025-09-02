Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что не жалеет о поездке в Москву на празднование Дня Победы и не принимает критику, исходящую от ряда стран Евросоюза. Об этом он сообщил в самом начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Поверьте мне, я не жалею, что я приехал. И я просто не принимаю ту критику, с которой пришли отдельные страны, члены ЕС. Потому что у меня в голове все по полочкам разложено. И я знаю, что народы бывшего СССР и Китая заплатили больше всех за победу. Ещё раз благодарю за гостеприимство», — отметил политик.