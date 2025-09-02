Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 сентября, 10:00

Фицо назвал правильным решение приехать в Москву на День Победы

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что не жалеет о поездке в Москву на празднование Дня Победы и не принимает критику, исходящую от ряда стран Евросоюза. Об этом он сообщил в самом начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Поверьте мне, я не жалею, что я приехал. И я просто не принимаю ту критику, с которой пришли отдельные страны, члены ЕС. Потому что у меня в голове все по полочкам разложено. И я знаю, что народы бывшего СССР и Китая заплатили больше всех за победу. Ещё раз благодарю за гостеприимство», — отметил политик.

Переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо в Пекине начались с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Однако ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
