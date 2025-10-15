Британия расширила антироссийские санкции на 90 позиций

Британское правительство объявило о расширении санкций против России. Новые ограничения коснулись нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», ряда банков, а также 51 судна и других лиц и организаций, которые, по утверждению Лондона, связаны с РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте британского правительства.

В сообщении поясняется, что включение компаний «Роснефть» и «Лукойл» в санкционный список обусловлено их деятельностью в энергетическом секторе, который имеет стратегическое значение для Российской Федерации.

В отношении компаний применяется полный заморозок активов, запрет на предоставление трастовых услуг и транспортные ограничения. В частности, судам, принадлежащим, контролируемым или зафрахтованным «Роснефтью», запрещён заход в порты Великобритании, а её воздушным судам — полёты над территорией страны и посадка на ней.

Помимо этого, под санкции попали Национальная система платёжных карт (НСПК), а также такие кредитные организации, как Трансстройбанк, Примсоцбанк, ББР Банк и Солид Банк. Отмечается, что ограничительные меры коснулись и ряда компаний, зарегистрированных в Китае.

Ранее сообщалось о планах Евросоюза ввести санкции против трёх компаний, подозреваемых в выдаче российским танкерам поддельных судовых документов. Отмечается, что новый пакет ограничений затронет примерно 120 судов, что доведёт общее число судов в чёрном списке до более чем 560 единиц.