ЕС готовит санкции против трёх компаний, предоставлявших «фальшивые флаги» для танкеров РФ

Европейский союз планирует ввести санкции против трёх компаний, обвиняемых в предоставлении российским танкерам поддельных «флагов» — судовых документов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Согласно данным агентства, эти организации занимались оформлением фальшивых свидетельств о регистрации под флагами Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена для судов из так называемого теневого флота России. Новый пакет ограничений также включает санкции в отношении примерно 120 судов, что увеличит общее число занесённых в чёрные списки плавсредств до более чем 560 единиц.

А в прошлом месяце Лондон объявил о рестрикциях в отношении компаний Aeza Group (IT), HeliCo Group (производитель вертолётов) и ещё двух физических лиц, и двух кораблей. Британские власти подозревают вышеперечисленных в работе на Россию.