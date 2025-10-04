«Путин был прав»: В Британии назвали задержание танкера Boracay «чистой воды театром»
Танкер Boracay. Обложка © ТАСС / АР
Задержание Францией нефтяного танкера Boracay в нейтральных водах больше напоминало театрализованное действие. Британское издание Spectator отмечает, что Европа практически бессильна реально помешать поставкам российских энергоносителей.
В публикации утверждается, что президент России Владимир Путин был прав, назвав инцидент пиратством. Издание к его комментарию добавляет, что рейд на судно как «чистой воды театр». При этом подчёркивается, что французский лидер Эмманюэль Макрон представил этот «драматичный абордаж» важным шагом в борьбе с перевозкой российских энергоносителей.
«Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа», — говорится в материале.
Напомним, что Франция начала расследование в отношении нефтяного танкера Boracay. Позднее были задержаны два члена экипажа. Макрон связал судно с российским «теневым флотом», но МИД России назвал его заявления неясными и обвинил Европу в попытках помешать судоходству. Известно, что танкер возобновил движение в направлении Суэцкого канала.
