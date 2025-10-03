Валдайский форум
Регион
3 октября, 08:53

Задержанный Францией танкер продолжил путь в сторону Суэцкого канала

Обложка © ТАСС / АР

Танкер Boracay, ранее задержанный французскими правоохранительными органами в акватории порта Сен-Назер, возобновил движение в направлении Суэцкого канала. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на информированные источники.

«Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу», — указывается в публикации.

Несмотря на возвращение двух старших офицеров на судно, французские власти вручили им судебные повестки о необходимости явки в суд Бреста. Как уточняет агентство, разбирательство связано с обвинениями в отказе выполнить законные требования официальных властей. Заседание по данному делу предварительно назначено на 26 февраля 2026 года.

Политолог предложил способ защитить танкеры теневого флота от пиратских захватов
Во вторник Франция начала расследование в отношении санкционного нефтяного танкера Boracay. Позднее были задержаны два члена экипажа. Президент Франции Эмманюэль Макрон связал судно с российским «теневым флотом», но МИД России назвал его заявления неясными и обвинил Европу в попытках помешать судоходству. Владимир Путин назвал задержание «пиратством» и заявил о неизвестности связи танкера с Россией.

BannerImage
Алиса Хуссаин
