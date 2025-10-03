Задержанный Францией танкер продолжил путь в сторону Суэцкого канала

Танкер Boracay, ранее задержанный французскими правоохранительными органами в акватории порта Сен-Назер, возобновил движение в направлении Суэцкого канала. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на информированные источники.

«Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу», — указывается в публикации.

Несмотря на возвращение двух старших офицеров на судно, французские власти вручили им судебные повестки о необходимости явки в суд Бреста. Как уточняет агентство, разбирательство связано с обвинениями в отказе выполнить законные требования официальных властей. Заседание по данному делу предварительно назначено на 26 февраля 2026 года.