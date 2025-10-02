Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

2 октября, 19:09

Путин намекнул на войну в мировом океане из-за Франции и напомнил, что бывает с пиратами

Путин: После захвата Францией танкера риск столкновений в мировом океане растёт

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал задержание иностранными государствами российских судов как акт пиратства, напомнив, что пиратов уничтожают. Об этом он заявил в ходе выступления на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Что ж хорошего, это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Это не значит, что завтра развернётся война по всему мировому океану, но риск столкновений серьёзно увеличится», сказал глава государства.

Путин также расценил действия Франции как попытку отвлечь внимание граждан от внутренних проблем: Он подчеркнул, что подобные провокации направлены на манипуляцию общественным мнением и сохранение власти правящими кругами.

«На примере Франции считаю, что это нагнетание обстановки, увеличение уровня эскалации связано с попыткой отвлечь своих граждан от нарастающих проблем внутри страны. Сейчас не хотелось бы вдаваться в детали и давать пищу для тех, кто ждёт от нас резкой реакции», — добавил российский лидер.

«Добрые и рабочие»: Путин поставил точку в вопросе об отношениях с Макроном
Ранее в ходе выступления Владимир Путин назвал захват танкера французскими военными современным пиратством. Также глава РФ назвал несуразными заявления о том, будто на борту судна находились беспилотники и предположил, что вся эта ситуация является спланированной провокацией Запада.

Юрий Лысенко
