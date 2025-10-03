Политолог предложил способ защитить танкеры теневого флота от пиратских захватов

Российские военные корабли могут начать сопровождать танкеры теневого флота. Такую идею озвучил политолог Юрий Светов, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости задерживать теневой флот, чтобы срывать поставки энергоресурсов из России.

«Но я думаю, что будет разработана методология, когда нечаянно в районе, где такое задержание произошло, может появиться российский военный корабль. И уже один из таких кораблей так называемого теневого флота сопровождали два наших военных судна», — пояснил эксперт в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Светов отметил, что поскольку танкеры идут не под российским флагом, у России формально нет оснований для вмешательства. Политолог расценивает инициативу Макрона как политическую игру, следующую за работой по украинскому конфликту. По его мнению, французская сторона до сих пор не осознаёт серьёзности возможного ответа от Москвы. Специалист назвал бредовой идеей создание перебоев с нефтеснабжением для других стран, но допустил, что такие действия могут стать реальным поводом к войне.