16 октября, 21:02

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.

«Мы только что провели телефонную беседу с президентом Путиным. Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошёл очень хорошо», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения о проведении личной встречи в Будапеште. Об этом заявил американский лидер, разместив сообщение в Truth Social. По словам Трампа, саммиту будет предшествовать встреча советников обеих стран на следующей неделе. Венгерская столица выбрана местом проведения переговоров по взаимной договорённости.

Антон Голыбин
