Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме.
«Мы только что провели телефонную беседу с президентом Путиным. Я считаю, что это была очень хорошая беседа. Мы, возможно, поговорим об этом позже, но разговор прошёл очень хорошо», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения о проведении личной встречи в Будапеште. Об этом заявил американский лидер, разместив сообщение в Truth Social. По словам Трампа, саммиту будет предшествовать встреча советников обеих стран на следующей неделе. Венгерская столица выбрана местом проведения переговоров по взаимной договорённости.
