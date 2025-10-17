Арктический прорыв: Life.ru узнал, что могут обсудить Трамп и Путин на встрече в Будапеште

Предстоящая встреча между Россией и США может стать площадкой для обсуждения долгосрочных проектов в Арктике, включая идею транспортного перехода через Берингов пролив. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

По словам парламентария, диалог способен «стать точкой, где параллельно будут подняты гораздо более глобальные вопросы, затрагивающие долгосрочные интересы обеих стран в Арктике». Среди них он назвал создание совместных экономических механизмов для освоения арктических маршрутов, инвестиции в портовую и транспортную инфраструктуру, а также развитие Северного морского пути.

В повестку могут быть включены и более амбициозные проекты, которые ранее существовали лишь на уровне концепций. Среди них — идеи строительства транспортного перехода через Берингов пролив, которые в советское время прорабатывались в различных вариантах, включая дамбу, мост или тоннель. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России

Он подчеркнул, что подобная инициатива могла бы стать флагманским проектом международного сотрудничества в арктическом и тихоокеанском регионах, а также символом восстановления экономических связей между странами.

Напомним, Дональд Трамп 16 октября анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Это заявление было сделано после их телефонного разговора. А предстоящему саммиту будет предшествовать встреча высокопоставленных советников обеих стран, запланированная на следующую неделю.