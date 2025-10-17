Новости СВО. ВС РФ взяли в огневое кольцо Красноармейск, развивают прорыв у Новопавловки, Путин и Трамп решали судьбу Украины и «томагавков», 17 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 17 октября Днепропетровская область, 17 октября Курская область, 17 октября Кто будет запускать «томагавки» с Украины Разговор Путина и Трампа об Украине и «томагавках»: готовится встреча Российские войска оставили ВСУ без снабжения в Красноармейске, зачищают Мироград, США отправят специалистов на Украину из-за ракет Tomahawk, Путин и Трамп провели важный разговор — дайджест Life.ru 16 октября, 21:07 Армия России бьёт по позиции ВСУ под Димитровом, 17 октября 2025 года. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 17 октября

ВС РФ закрепились в Димитрове (Мирограде). Здесь бои идут в микрорайоне Молодёжный. Кроме того, штурмовики подошли на Покровском направлении к Гнатовке. Этот населённый пункт примыкает к южной окраине Красноармейска (Покровска). Армия России уже полностью контролирует пути снабжения подразделений ВСУ, находящихся в этом городе. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный.

— Транспортные артерии боевиков, пути их ротации и потенциальные направления контратак – всё под контролем нашей воздушной разведки. Точечная боевая работа операторов FPV-дронов эффективно истощает обороняющиеся подразделения формирований ВСУ, — описал он ситуацию на этом направлении.

Российские войска наносят удары по позициям ВСУ в районе Константиновки. Видео © Telegram / mod_russia

Днепропетровская область, 17 октября

В Днепропетровской области ВС РФ зашли в Новопавловку. Ранее одноимённый населённый пункт был освобождён в ДНР. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что после взятия днепропетровской Новопавловки с этого направления будет идти наступление вглубь региона в сторону Межевой.

— Наши части сумели зайти в Новопавловку и там закрепиться. А ещё они начали обходить её с запада, отрезая гарнизон ВСУ от снабжения, — отметил Подоляка.

Карта зоны СВО на 17 октября 2025 года. Российские подразделения продвигаются восточнее населённого пункта Филия Днепропетровской области. Фото © Telegram / divgen

Курская область, 17 октября

ВСУ боятся наступать на территорию Курской области, но бои продолжаются в Сумской. Здесь фиксируется продвижение наших подразделений. Противник пытается восстановить свои формирования. Из ДНР на Сумщину передислоцирован 53-й отдельный разведывательный батальон.

Продолжают наноситься удары по тыловым районам ВСУ. В районе села Беланы уничтожена американская РЛС AN/TPQ-37.

Кто будет запускать «томагавки» с Украины

Financial Times сообщает, что в случае передачи ракет Tomahawk на Украину вся работа с ними будет проводиться подрядчиками из США. Таким образом будет решён вопрос подготовки украинцев. Кроме того, американцы смогут контролировать выбор целей.

— Чем на «томагавки» мы можем ответить? Много чем. Для начала — повтор удара «Орешником» с инертной боевой частью по какому-нибудь объекту украинской оборонки. Потом можно частоту ударов нарастить. И напоследок — подорвать ядерный заряд на одном из полигонов Новой Земли. Если и после этого до западных партнёров месседж не дойдёт, этот мир не спасёт уже ничего, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

При этом авторы Financial Times уверены, что ход боевых действий поставка этого оружия не изменит, но они считают, что это будет рычаг давления. Для того чтобы был реальный эффект, США должны поставлять минимум 100 ракет в месяц, но сделать Вашингтон этого не может.

Разговор Путина и Трампа об Украине и «томагавках»: готовится встреча

Президенты России и США провели телефонный разговор. Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров «был достигнут большой прогресс». Стороны договорились о личной встрече в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил готовность принять гостей. Пока же диалог будут вести другие чиновники.

— Мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе. Первое заседание со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио совместно с другими назначенными представителями, — написал Трамп в своих социальных сетях.

Советник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин объяснил своему американскому коллеге о ситуации в зоне СВО. Российские войска владеют инициативой. В ответ на неудачи на фронтах киевский режим прибегает к террористическим методам. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран. Что касается поставок дальнобойных ракет «Томагавк» на Украину, то Владимир Путин заявил, что они не изменят ситуацию на поле боя, но могут осложнить отношения России и США.

В общей сложности разговор длился больше двух часов. Дональд Трамп отметил, что обсудит диалог с Владимиром Путиным на грядущей встрече с Владимиром Зеленским.

Авторы Даниил Черных