В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Орбана в преддверии встречи с Трампом в Будапеште

Премьер-министр Виктор Орбан в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште российско-американского саммита. Детали разговора Путина и Орбана раскрыли в Кремле.

«Президент России проинформировал об основном содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что в ходе предстоящих контактов с американскими представителями предполагается обсудить алгоритм дальнейших действий в контексте поиска путей мирного урегулирования украинского кризиса, имея в виду и проведение в перспективе российско-американской встречи на высшем уровне в венгерской столице», — говорится в заявлении.

В Кремле уточнили, что беседа Путина и Орбана состоялась по инициативе венгерской стороны.

Напомним, Орбан анонсировал разговор с Путиным 17 октября, чтобы обсудить встречу российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Такую встречу анонсировал сам Трамп после беседы с Путиным. Предполагается, что местом проведения саммита станет столица Венгрии Будапешт. Ранее Кремль уточнил, что Путин и Орбан уже поговорили.