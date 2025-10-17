Путин уже провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин уже созвонился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ближайшее время вам сообщим о состоявшемся телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Орбаном», — отметил представитель Кремля.

Напомним, Орбан анонсировал разговор с Путиным 17 октября, чтобы обсудить встречу российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Ранее такую встречу анонсировал сам Трамп после беседы с Путиным. Предполагается, что местом встречи станет столица Венгрии Будапешт.