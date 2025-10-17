В Венгрии сообщили, что подготовка к встрече Путина и Трампа идёт полным ходом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто проинформировал общественность о ходе подготовки к потенциальной встрече на высшем уровне между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая может состояться в Будапеште.

Глава венгерской дипломатии сообщил, что провёл телефонные переговоры с помощником президента Российской Федерации по международным делам Юрием Ушаковым. На странице в соцсети Сийярто уточнил, что процесс подготовки к встрече находится в активной фазе, и он находится в постоянном контакте с Ушаковым, который является ключевым советником президента России по вопросам внешней политики. Министр добавил, что подготовка идёт «полным ходом», и приложил к своему заявлению снимок, на котором он запечатлен во время разговора, держа в руках мобильный телефон.