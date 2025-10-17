Сектор Газа
17 октября, 07:31

Путин собрал членов Совбеза в Кремле после разговора с Трампом

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Сразу после завершения вечернего телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом президент России Владимир Путин оперативно инициировал совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) в Кремле. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, члены СБ были подробно проинформированы о разговоре. Стоит отметить, что в ходе беседы Трампа и Путина обсуждался вопрос поставок Tomahawk Украине.

