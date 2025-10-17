Сектор Газа
17 октября, 07:02

Враждебный шаг: Нарышкин предупредил о последствиях передачи Tomahawk Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Поставки ракет Tomahawk Украине будут расценены Москвой как враждебный шаг и существенно повысят риски мировой безопасности. Об этом на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности», — сказал он.

Вопрос возможных поставок Tomahawk Украине частично обсуждался во время недавнего телефонного разговора президентов России и США. По словам Нарышкина, решение о поставках подобных вооружений несёт серьёзные последствия не только для Европы, но и для глобальной безопасности, подчеркивая повышенную напряжённость в международной обстановке.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп выбрал более конструктивный тон, что могло идти в ущерб интересам Киева. Риторика американского лидера заметно отличалась от его прежних заявлений о конфликте на Украине, и, по всей видимости, Трамп дал понять, что не намерен делиться ракетами Tomahawk с Киевом после обсуждения этого вопроса с российским президентом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
