Трамп изменил позицию по Tomahawk для Украины после беседы с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным изменил тон на более конструктивный в ущерб интересам киевского режима. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.

Журналисты обратили внимание, что в беседе с президентом России Трамп выбрал тон, значительно отличающийся от его прежней риторики о конфликте на Украине.

«Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk. — Прим. Life.ru) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — заключили авторы материала.