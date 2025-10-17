Трамп изменил позицию по Tomahawk для Украины после беседы с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным изменил тон на более конструктивный в ущерб интересам киевского режима. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg.
Журналисты обратили внимание, что в беседе с президентом России Трамп выбрал тон, значительно отличающийся от его прежней риторики о конфликте на Украине.
«Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk. — Прим. Life.ru) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — заключили авторы материала.
Напомним, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг, 16 октября, он продлился более двух часов. Одной из тем обсуждения стали возможные поставки Украине американских ракет Tomahawk. По словам лидера Соединённых Штатов, президент России выразил недовольство таким предложением. При этом Путин подчеркнул, что эти вооружения не окажут существенного влияния на ход боевых действий, но подорвут двусторонние отношения РФ и США. В итоге республиканец заявил, что Соединённые Штаты сами нуждаются в этих ракетах и не могут истощать свои запасы поставками на Украину.
