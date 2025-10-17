Ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим США в первую очередь. Данное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности. Это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.

«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали», — ответил он.