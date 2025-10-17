«Нам самим нужны Tomahawk»: Трамп охладил пыл Зеленского в Белом доме
Обложка © TACC / AP / Alex Brandon
Ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, поставляемые Украине, нужны и самим США в первую очередь. Данное заявление сделал американский лидер Дональд Трамп во время переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп подтвердил, что Вашингтон сталкивается с дилеммой при передаче современных вооружений Незалежной. Он подчеркнул, что Соединённым Штатам самим требуются эти высокоточные ракеты для обеспечения национальной безопасности. Это относится ко многим видам вооружений, которые активно поставлялись Украине на протяжении последних четырёх лет.
«Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужны многие другие вещи, которые мы в последние четыре года отправляли Украине. Мы им очень много дали», — ответил он.
Вечером в пятницу, 17 октября, в Белом доме проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент США пообещал, что в ходе общения обсудит с собеседником состоявшийся накануне телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Во время переговоров американский лидер заявил, что США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.