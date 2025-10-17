Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский предложил США сделку: предоставить БПЛА в обмен на получение ракет Tomahawk. Об этом он заявил в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

«У нас есть дроны, но нет «Томагавков». Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.

Следует отметить, что значительная часть дронов, используемых ВСУ, состоит из китайских деталей.