17 октября, 18:20

Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на ракеты Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский предложил США сделку: предоставить БПЛА в обмен на получение ракет Tomahawk. Об этом он заявил в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

«У нас есть дроны, но нет «Томагавков». Мы можем помочь усилить военное производство БПЛА США», — заявил Зеленский.

Следует отметить, что значительная часть дронов, используемых ВСУ, состоит из китайских деталей.

Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным
Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным

Ранее Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Теперь решение о передаче ракет Киеву отложено.

Наталья Демьянова
