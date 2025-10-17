Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп вряд ли даст согласие на продажу союзникам по НАТО американских крылатых ракет Tomahawk с целью их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву», — указано в статье.

По информации издания, окончательное решение по вопросу передачи Tomahawk может быть отложено из-за встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которую планируют провести в Венгрии.