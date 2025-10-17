Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп вряд ли даст согласие на продажу союзникам по НАТО американских крылатых ракет Tomahawk с целью их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
«Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву», — указано в статье.
По информации издания, окончательное решение по вопросу передачи Tomahawk может быть отложено из-за встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которую планируют провести в Венгрии.
Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Теперь решение о передаче ракет Киеву отложено.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.