17 октября, 17:31

Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп вряд ли даст согласие на продажу союзникам по НАТО американских крылатых ракет Tomahawk с целью их дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Трамп вряд ли одобрит продажу дальнобойного оружия союзникам по НАТО для последующей поставки Киеву», — указано в статье.

По информации издания, окончательное решение по вопросу передачи Tomahawk может быть отложено из-за встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которую планируют провести в Венгрии.

Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Теперь решение о передаче ракет Киеву отложено.

Полина Никифорова
