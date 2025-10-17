Трамп перед встречей с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Tomahawk Киеву

Президент США Дональд Трамп пока не готов одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk в преддверии переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённые источники.

Тем не менее этот вопрос остаётся на повестке дня, и позиция американского лидера может измениться после личной беседы с украинской делегацией. Ранее те же источники телеканала отмечали, что Трамп допускает возможность поставки ракет, если сочтёт это решение необходимым.

Ранее Трамп сообщил, что Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Трамп подчеркнул, что Tomahawk — это мощное наступательное оружие с высокой разрушительной способностью, и никто не хочет сталкиваться с ним в боевых условиях.