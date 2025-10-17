В Раде подвели итог в вопросе поставок Tomahawk после разговора Путина и Трампа

Вопрос о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа временно поставлен на паузу. Об этом заявил Нардеп Верховной рады от «Слуги народа» Егор Чернев.

«Сегодня Зеленский встречается с Трампом в Белом доме. Именно «Томагавки» — первый пункт в списке желаний Киева. Ракеты, как считает Зеленский, якобы помогут «переломить ситуацию» на фронте», — сказал он.

По словам Чернева, в остальном сотрудничество с США идёт по плану. Киев и Вашингтон продолжают обсуждать поставки систем ПВО и ракет в рамках европейской программы PURL, а также развитие инициативы Build with Ukraine, предусматривающей совместное производство вооружений с американскими компаниями.