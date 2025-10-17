В Раде подвели итог в вопросе поставок Tomahawk после разговора Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg
Вопрос о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа временно поставлен на паузу. Об этом заявил Нардеп Верховной рады от «Слуги народа» Егор Чернев.
«Сегодня Зеленский встречается с Трампом в Белом доме. Именно «Томагавки» — первый пункт в списке желаний Киева. Ракеты, как считает Зеленский, якобы помогут «переломить ситуацию» на фронте», — сказал он.
По словам Чернева, в остальном сотрудничество с США идёт по плану. Киев и Вашингтон продолжают обсуждать поставки систем ПВО и ракет в рамках европейской программы PURL, а также развитие инициативы Build with Ukraine, предусматривающей совместное производство вооружений с американскими компаниями.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп сменил тон на более конструктивный, что пошло в ущерб интересам киевского руководства. Манера общения Трампа заметно отличалась от его прежней риторики по украинскому конфликту. также сообщалось, что Украине вместо крылатых ракет Tomahawk целесообразнее поставлять дальнобойные снаряды Extended Range Active Missile (ERAM) и Army TACtical Missile System (ATACMS).
