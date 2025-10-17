Западные СМИ не исключают, что после вчерашнего разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп мог изменить своё отношение к поставкам Украине ракет Tomahawk. Как предполагает сенатор Владимир Джабаров, глава Белого дома, выслушав нашего лидера, прекрасно понял, что поставка «томагавков» может привести к началу глобального конфликта.

И этот факт очень расстроит Владимира Зеленского, который ради Tomahawk приехал в США, подчеркнул Джабаров.

«Зеленский, конечно, был уверен, что вопрос решён. Он ехал в Америку на переговоры, надеясь, что в этот же день получит официальное согласие Трампа на поставку оружия. Но не получилось. Победа для Зеленского не состоялась, и он вернётся домой несолоно хлебавши», — отметил собеседник Life.ru.

Сенатор напомнил Зеленскому, что ради прекращения конфликта ему нужно сесть за стол переговоров с Россией без предварительных условий, а не надеяться на какое-то чудо-оружие.

«Потому что никакое оружие ему сейчас не поможет. Если он этого не понимает, то просто обрекает украинский народ на тяжёлую судьбу в будущем, на погибель большого количества молодых людей», — заключил член Совета Федерации.