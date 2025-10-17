В Кремле заявили, что Путин предельно ясно изложил Трампу позицию РФ по «Томагавкам»

Позиция Кремля относительно потенциальной передачи Вашингтоном крылатых ракет Tomahawk Киеву была доведена до сведения американской стороны с максимальной степенью ясности. Об этом информировал журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вчерашний разговор российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Комментируя, удалось ли состоявшемуся диалогу снять опасения по поводу возможной отправки ракет Tomahawk на территорию Украины, Песков пояснил, что ответы на этот счёт следует искать у американских партнёров. При этом он подчеркнул, что позиция Российской Федерации была изложена президентом Путиным предельно недвусмысленно, и в этом не должно возникать никаких сомнений.

Ранее Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Трамп подчеркнул, что Tomahawk — это мощное наступательное оружие с высокой разрушительной способностью, и никто не хочет сталкиваться с ним в боевых условиях.