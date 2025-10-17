Bloomberg узнало об изменении позиции Трампа по Tomahawk после разговора с Путиным

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина 16 октября глава Америки мог изменить своё отношение к поставкам Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Во время беседы Трамп пытался показать, что не намерен передавать Киеву Tomahawk. По итогам разговора американский лидер сообщил, что они с российским президентом условились о встрече в обозримом будущем в Венгрии, уточнив, что она может состояться в ближайшие две недели. Решение Трампа, по оценке аналитиков, свидетельствует о желании продолжить дипломатический диалог и снизить напряжённость вокруг Украины.

Ранее Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk противникам России. По словам президента США, он спросил российского лидера, не возражает ли он, если Америка поставит несколько ракет Украине, на что Путин отреагировал отрицательно. Трамп подчеркнул, что Tomahawk — это мощное наступательное оружие с высокой разрушительной способностью, и никто не хочет сталкиваться с ним в боевых условиях.