AP: Дальнобойные снаряды ERAM и ATACMS полезнее для Киева, чем Tomahawk

Украине вместо крылатых ракет Tomahawk целесообразнее поставлять дальнобойные снаряды Extended Range Active Missile (ERAM) и Army TACtical Missile System (ATACMS). Об этом сообщило американское информагентство Associated Press (AP).

«Решение о поставке Tomahawk — это не только военное, но и политическое решение. У ERAM меньше дальность, но это может помочь им оказать оперативное давление на Россию, на её логистику, командование и управление, а также на распределение сил в пределах нескольких сотен километров от линии фронта. Это может быть очень эффективно», — заявил американский аналитик Марк Монтгомери.

Дальность применения Tomahawk достигает 1600 километров, тогда как ERAM — 460 километров, а ATACMS — 300 километров. Эксперт подчеркнул, что поставки ERAM и ATACMS позволят Украине оказывать оперативное давление на российские войска и инфраструктуру вблизи линии фронта, что может быть более эффективным в текущих условиях, чем передача Tomahawk.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённым Штатам сами нужны ракеты Tomahawk и что Вашингтон не может истощать свои запасы поставками на Украину. По его словам, вопрос передачи ракет обсуждался во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября. Трамп подчеркнул, что хотя у США имеется большое количество Tomahawk, они предназначены для собственных нужд страны.