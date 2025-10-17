Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой звонок с Путиным
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Владимиром Зеленским содержание своих вчерашних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определённые принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить», — сказал Трамп.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
