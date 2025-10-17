Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 17:51

Трамп пообещал обсудить с Зеленским свой звонок с Путиным

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о намерении обсудить с Владимиром Зеленским содержание своих вчерашних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определённые принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить», — сказал Трамп.

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar