17 октября, 17:36

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, опоздав почти на полчаса

Обложка © X / Huberton

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Экс-комик опоздал почти на полчаса. Предварительно, на встречу выделено два часа.

Президент США приветствовал Зеленского у входа в Белый дом. Ожидается, что их встреча продлится примерно два часа. На кадрах видно, что Зеленский прибыл в полностью чёрном костюме. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс критиковал экс-комика за его одежду в стиле милитари и хаки.
Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным
Трамп заморозил продажу Tomahawk странам НАТО. Решающим фактором станет встреча с Путиным

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

