17 октября, 17:26

Зеленский опоздал на встречу с Трампом — переговоры должны были начаться полчаса назад

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gints Ivuskans

Владимир Зеленский опаздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Пресса и морские пехотинцы выстроились перед Белым домом, но экс-комик опаздывает уже почти на полчаса.

Обстановка перед Белым домом. Видео © Telegram / Политика Страны

Встреча Зеленского и Трампа должна была начаться в 20:00 по Москве. Однако, как сообщают журналисты, экс-комик пока не прибыл на место.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
