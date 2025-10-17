ABC: Поставки оружия Украине зависят от встречи Трампа и Зеленского
Объёмы будущих поставок вооружения Украине будут в значительной степени определяться итогами встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского Владимиром Зеленским, запланированной на пятницу. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на информированный дипломатический источник.
«Новые поставки оружия Украине будут во многом зависеть от важной встречи Трампа и Зеленского в пятницу», — передаёт телеканал.
По данным источника, в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей ускоренные поставки вооружения за счёт добровольных взносов стран НАТО, отдельно обсуждается вопрос передачи украинской стороне американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
В публикации также упоминается, что после заявления Трампа о возможном саммите с Владимиром Путиным в Венгрии, главный корреспондент ABC News в Белом доме Мэри Брюс задала официальному представителю администрации Каролин Ливитт вопрос о том, верит ли президент США в возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским.
«Думаю, он считает это возможным, и он, конечно, был бы рад, если бы это произошло», — ответила Ливитт.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
