Зеленский встретился с производителями Tomahawk и Patriot перед переговорами с Трампом

Владимир Зеленский до переговоров с американским лидером Дональдом Трампом встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon, которая занимается производством ракет Tomahawk и разработкой системы Patriot. О результатах беседы он рассказал в своих социальных сетях.

«Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot», — написал Зеленский.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество между США и Украиной в области усиления противовоздушной обороны. Позже у него состоялась встреча с руководством компании Lockheed Martin, занимающейся производством истребителей F-16. Украинская сторона озвучила собеседникам конкретные потребности в системах ПВО и ракетах к ним. Отдельное внимание было уделено вопросу получения современных самолётов F-16 для Киева.