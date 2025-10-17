Зеленский встретился с производителями Tomahawk и Patriot перед переговорами с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza
Владимир Зеленский до переговоров с американским лидером Дональдом Трампом встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon, которая занимается производством ракет Tomahawk и разработкой системы Patriot. О результатах беседы он рассказал в своих социальных сетях.
«Встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит системы Patriot», — написал Зеленский.
По его словам, в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество между США и Украиной в области усиления противовоздушной обороны. Позже у него состоялась встреча с руководством компании Lockheed Martin, занимающейся производством истребителей F-16. Украинская сторона озвучила собеседникам конкретные потребности в системах ПВО и ракетах к ним. Отдельное внимание было уделено вопросу получения современных самолётов F-16 для Киева.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась около двух часов, в ходе которой стороны пришли к согласию устроить очную встречу на территории Венгрии. После разговора Трамп пришёл к выводу, что США самим нужны ракеты Tomahawk. По этой причине Штаты не могут истощать собственные запасы поставками на Украину.
