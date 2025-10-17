Началом конца политической карьеры главы украинского режима Владимира Зелинского может стать отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

«Он не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», — сказал он.

Зеленский осознаёт, что Трамп не собирается передавать Киеву оружие, но всё равно пытается убедить американского президента поддержать очередную авантюру. По словам аналитика, США и так испытывают нехватку зенитных ракетных систем Patriot, которые могут понадобиться для противостояния с Китаем или обострения конфликта с Ираном, что делает поставки Украине малоприоритетными. Зеленский это понимает, но продолжает попытки давления на американскую сторону.

Ранее сообщалось, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызовет панику у лидеров Евросоюза и Владимира Зеленского. Венгрия остаётся ключевым центром европейской дипломатии, а сам город — единственно рациональное место для переговоров двух лидеров на территории Европы.