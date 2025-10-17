Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заставил окружение главы украинского режима Владимира Зеленского пересмотреть свои планы на предстоящие переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Однако эта работа быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — говорится в материале.

Неожиданный звонок двух лидеров вызвал сомнения у украинских и западных экспертов относительно дальнейшей роли главы киевского режима в урегулировании конфликта на Украине. В частности, возникли вопросы о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, которую мог бы анонсировать Дональд Трамп во время встречи с Зеленским.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не оказали на российского лидера влияния, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения в сложных обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.