17 октября, 06:04

Планы Зеленского под угрозой: Разговор Путина и Трампа ставит Киев в тупик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заставил окружение главы украинского режима Владимира Зеленского пересмотреть свои планы на предстоящие переговоры в Вашингтоне. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Однако эта работа быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — говорится в материале.

Неожиданный звонок двух лидеров вызвал сомнения у украинских и западных экспертов относительно дальнейшей роли главы киевского режима в урегулировании конфликта на Украине. В частности, возникли вопросы о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, которую мог бы анонсировать Дональд Трамп во время встречи с Зеленским.

«Рыдать в подушку»: Зеленскому и ЕС предрекли истерику от встречи Путина и Трампа

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что его невозможно запугать. Попытки давления с помощью ракет Tomahawk и других угроз не оказали на российского лидера влияния, а его стратегическое мышление позволяет принимать верные решения в сложных обстоятельствах, что снова ставит Путина в выигрышное положение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
