Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что российский лидер Владимир Путин дал понять президенту США Дональду Трампу: его невозможно запугать.

«Он решил Путина пугать этими Tomahawk и прочими какими-то вещами. Но Путина этим не испугаешь и не возьмёшь. <...> Теперь он опять выиграл, понимаете?» — отметил Соскин.

Эксперт выделил стратегическое мышление президента России как ключевой фактор, позволяющий принимать верные решения в сложнейших обстоятельствах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский лидер выразил недовольство предложением о передаче ракет Tomahawk оппонентам России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Tomahawk является мощным наступательным вооружением с высокой разрушительной способностью. Он добавил, что никто не хочет сталкиваться с таким оружием в боевых условиях. По словам республиканца, США располагают большим количеством таких ракет, однако они нужны самим Соединённым Штатам — Вашингтон не может истощать собственные запасы поставками на Украину.