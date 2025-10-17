«Рыдать в подушку»: Зеленскому и ЕС предрекли истерику от встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вызовет истерику у лидеров Евросоюза и главы украинского режима Владимира Зеленского. Об этом в соцсети Х заявил британский дипломат Ян Прауд.
«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал он.
Именно Будапешт остаётся единственным логичным местом для переговоров двух лидеров на территории Европы. Комментаторы отметили, что возможная встреча Путина и Трампа может вызвать заметное напряжение среди европейских политиков, опасающихся изменения привычного дипломатического баланса.
Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп изменил риторику и стал говорить в более конструктивном тоне, что может противоречить интересам Киева. Этот разговор заметно отличался от прежних высказываний американского лидера о конфликте на Украине.
