Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских БПЛА

США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины. С таким заявлением выступил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Да, мы были бы», — заявил республиканец, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли Вашингтон в приобретении беспилотных летательных аппаратов украинского производства.