17 октября, 18:29

Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

США готовы рассмотреть возможность закупок военных беспилотников у Украины. С таким заявлением выступил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Да, мы были бы», — заявил республиканец, отвечая на вопрос о том, заинтересован ли Вашингтон в приобретении беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

Вечером в пятницу, 17 октября, в Белом доме проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент США пообещал, что в ходе общения обсудит с собеседником состоявшийся накануне телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, выбор Будапешта для проведения переговоров с Путиным является хорошим вариантом, поскольку Венгрия — безопасная страна. Также он выразил уверенность в том, что президент РФ хочет завершения текущего конфликта вокруг Украины.

