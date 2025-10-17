«Он хочет, чтобы это закончилось»: Трамп заявил о желании Путина положить конец конфликту на Украине

Американский лидер Дональд Трамп уверен в том, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине. Соответствующую позицию он изложил в начале своей встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп пояснил, что его убеждение основано на длительном телефонном разговоре с российским коллегой. Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили множество различных деталей сложившейся ситуации. Американский президент подчеркнул, что не стал бы делать подобных заявлений без твёрдой уверенности в намерениях Путина.

«Я думаю, что Путин хочет прекратить конфликт, иначе я бы так не говорил. Я думаю, он хочет положить конец войне. Я с ним вчера говорил два с половиной часа, мы обсудили множество деталей. Он хочет, чтобы это закончилось», — заявил Трамп.

Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два часа. По итогу переговоров стороны приняли решение, что предстоящая очная встреча глав государств пройдёт в столице Венгрии. По словам Трампа, выбор на эту страну пал, поскольку премьер-министра Венгрии Виктор Орбан пользуется уважением с его стороны и со стороны Путина.