«Безопасная страна»: Трамп объяснил, почему встреча с Путиным состоится в Венгрии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Brian Jason
Президент США Дональд Трамп объяснил выбор Венгрии в качестве места для предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Трамп охарактеризовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как эффективного руководителя, успешно справляющегося с управлением страной. Он подчеркнул, что Орбан пользуется уважением как с его стороны, так и со стороны Путина. По словам главы Белого дома, стабильность и безопасность Венгрии стали ключевыми факторами при выборе места проведения встречи.
«Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином», — сказал президент США.
Напомним, что 16 октября состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который длился два часа. По итогу переговоров стороны приняли решение, что предстоящая очная встреча глав государств пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и Евросоюза.
