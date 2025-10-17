«Безопасная страна»: Трамп объяснил, почему встреча с Путиным состоится в Венгрии

Трамп охарактеризовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как эффективного руководителя, успешно справляющегося с управлением страной. Он подчеркнул, что Орбан пользуется уважением как с его стороны, так и со стороны Путина. По словам главы Белого дома, стабильность и безопасность Венгрии стали ключевыми факторами при выборе места проведения встречи.

«Это лидер, который нам нравится. Нам нравится Виктор Орбан. Он нравится ему, он нравится мне. Это безопасная страна. Он очень хорошо выполнил свою работу. Он был очень хорошим лидером в смысле управления своей страной. У него нет многих проблем, которые есть в других странах. Так что мы решили, что будем с Виктором Орбаном, и он будет, я думаю, очень хорошим хозяином», — сказал президент США.