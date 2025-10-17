Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 11:42

Лавров и Сийярто обсудили подготовку российско-американского саммита в Венгрии

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто провели телефонные переговоры, посвящённые организации российско-американского диалога. Данное заявление сделала пресс-служба МИД РФ.

Стороны обсудили практические аспекты подготовки мероприятий, которые были согласованы в ходе вчерашнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Министры детально рассмотрели предстоящую повестку двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном. Инициатором состоявшегося диалога выступила венгерская сторона.

Напомним, что 16 октября между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры, которые длились более двух часов. В ходе разговора стороны согласовали очную встречу, которая должна пройти в Будапеште. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подготовку к саммиту должны сначала проработать Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

    avatar