Военкор Коц предупредил о рисках полёта Путина в Венгрию для встречи с Трампом
Обложка © Life.ru
Географическое положение Венгрии требует прокладки маршрута вблизи недружественных государств, где возможны атаки на президентский борт. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале, описав потенциальные угрозы при организации визита президента России Владимира Путина в Будапешт для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«Общей границы у России и Венгрии нет, выхода к морю у Венгрии тоже нет, телепортационную кабину пока не изобрели. Приходится выбирать наименее рискованный маршрут. Пролёт через Белоруссию и Польшу или напрямую над Украиной слишком опасен, северный вариант через Балтику и Германию тоже сопряжён с рисками», — отметил журналист.
По его мнению, наиболее вероятным является путь через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию до Будапешта. Коц подчеркнул, что организация маршрута — непростая задача для спецслужб, учитывая возможное вмешательство иностранных сил.
Накануне состоялся продолжительный телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По итогам беседы было достигнуто соглашение о будущей личной встрече в Венгрии. После этого диалога Трамп пришёл к выводу о необходимости для США иметь собственные ракеты Tomahawk, что делает невозможным их дальнейшее истощение за счёт поставок Украине.
