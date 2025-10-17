Военкор Коц предупредил о рисках полёта Путина в Венгрию для встречи с Трампом

Географическое положение Венгрии требует прокладки маршрута вблизи недружественных государств, где возможны атаки на президентский борт. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале, описав потенциальные угрозы при организации визита президента России Владимира Путина в Будапешт для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Общей границы у России и Венгрии нет, выхода к морю у Венгрии тоже нет, телепортационную кабину пока не изобрели. Приходится выбирать наименее рискованный маршрут. Пролёт через Белоруссию и Польшу или напрямую над Украиной слишком опасен, северный вариант через Балтику и Германию тоже сопряжён с рисками», — отметил журналист.

По его мнению, наиболее вероятным является путь через Каспий, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию до Будапешта. Коц подчеркнул, что организация маршрута — непростая задача для спецслужб, учитывая возможное вмешательство иностранных сил.