«В кругу врагов»: Журналист Кремлёвского пула назвал возможные маршруты полёта Путина в Венгрию

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев подробно объяснил возможные маршруты перемещения президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапешт. Он развеял опасения относительно логистических сложностей, связанных с географическим положением страны, окружённой государствами ЕС и НАТО.

«Если помните, Венгрия была одним из вариантов для встречи Путина и Трампа ещё в августе, Орбан уже тогда готов был принять гостей, но выбор пал на Аляску. С тех пор все детали были проработаны, и я вас уверяю, что Трамп не случайно и не внезапно предложил вчера Будапешт», — отметил Юнашев в Telegram-канале.

Карта возможного пути Путина в Венгрию. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Он подчеркнул, что за внешне спонтанными договорённостями всегда стоят предварительные проработки на дипломатическом уровне.

Корреспондент выделил два наиболее вероятных маршрута. Первый предполагает перелёт через территорию Белоруссии, Польши и Словакии, где основную сложность может представлять только польский коридор, однако Варшава, демонстрируя усталость от украинского вопроса, может разрешить пролёт

Второй вариант проходит через Турцию, Болгарию и Сербию, где ключевую роль в обеспечении транзита может сыграть Реджеп Тайип Эрдоган, заинтересованный в участии в мирном процессе. Юнашев отметил, что любые попытки заблокировать встречу будут восприняты как демонстрация противоречий в действиях европейских лидеров.