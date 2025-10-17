Трамп назвал удары вглубь территории России эскалацией конфликта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с ударами ВСУ по территории России в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Американский лидер однозначно квалифицировал подобные действия как эскалацию конфликта.

«Это эскалация. Но мы будем говорить об этом», — заявил Трамп.