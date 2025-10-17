Сектор Газа
17 октября, 17:57

Трамп встретился с певцом Бочелли, пока Зеленский опаздывал в Белый дом

В то время как Владимир Зеленский задерживался, Дональд Трамп неожиданно принял в Овальном кабинете известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Встреча прошла под аккомпанемент знаменитой песни Бочелли «Con Te Partirò» («Уйду с тобой»).

Трамп встретился с певцом Бочелли. Видео © X/ Margo Martin

Дональд Трамп, как сообщается, является поклонником Андреа Бочелли. В 2016 году циркулировали слухи о том, что итальянский тенор мог бы исполнить роль на инаугурации Дональда Трампа, но в итоге этого не произошло. Пресса писала, что Бочелли отказался от участия из-за опасений столкнуться с негативной реакцией общественности.
Трамп перед встречей с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Tomahawk Киеву
Трамп перед встречей с Зеленским не намерен соглашаться на передачу Tomahawk Киеву

Тем временем Зеленский всë-таки прибыл на встречу, опоздав почти на полчаса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.

Обложка © X/ Margo Martin

Полина Никифорова
