Трамп встретился с певцом Бочелли, пока Зеленский опаздывал в Белый дом
В то время как Владимир Зеленский задерживался, Дональд Трамп неожиданно принял в Овальном кабинете известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Встреча прошла под аккомпанемент знаменитой песни Бочелли «Con Te Partirò» («Уйду с тобой»).
Трамп встретился с певцом Бочелли. Видео © X/ Margo Martin
Дональд Трамп, как сообщается, является поклонником Андреа Бочелли. В 2016 году циркулировали слухи о том, что итальянский тенор мог бы исполнить роль на инаугурации Дональда Трампа, но в итоге этого не произошло. Пресса писала, что Бочелли отказался от участия из-за опасений столкнуться с негативной реакцией общественности.
Тем временем Зеленский всë-таки прибыл на встречу, опоздав почти на полчаса. Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который завершился договорённостью об организации очной встречи на территории Венгрии. Вслед за этим разговором Трамп осознал, что Соединённым Штатам необходимы собственные ракеты Tomahawk, и поэтому не следует исчерпывать их запасы, отправляя на Украину.
