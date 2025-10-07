Российские подразделения установили контроль над значительной частью Купянска Харьковской области благодаря активному содействию местного пророссийского подполья. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, местные жители оказывали помощь наступающим войскам, передавая координаты позиций ВСУ и корректируя огонь, что позволило уничтожить несколько целей, включая РСЗО HIMARS, применяемую для обстрелов Белгородской области. После выполнения задач участники подполья были эвакуированы на территорию Белгородской области.

По оценкам военных, в городе может оставаться до тысячи мирных жителей. Российские силы контролируют около половины городской территории, создав котёл протяжённостью от северных районов до центра. Зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, включая командира танкового батальона 116-й бригады и бойцов подразделения «Кара-Даг».

Город является ключевым узлом обороны ВСУ в Харьковской области. 13 сентября сообщалось, что российские штурмовики повторили знаменитую операцию «Поток». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации и попали в тыл противника. Маршрут подземного десанта пролегал от Лимана Первого до Радьковки. А сегодня, 7 октября, стало известно, что Армия России выбила противника из центра Купянска.