Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 11:32

Подполье помогло подземному десанту России взять половину Купянска и окружить ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские подразделения установили контроль над значительной частью Купянска Харьковской области благодаря активному содействию местного пророссийского подполья. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, местные жители оказывали помощь наступающим войскам, передавая координаты позиций ВСУ и корректируя огонь, что позволило уничтожить несколько целей, включая РСЗО HIMARS, применяемую для обстрелов Белгородской области. После выполнения задач участники подполья были эвакуированы на территорию Белгородской области.

По оценкам военных, в городе может оставаться до тысячи мирных жителей. Российские силы контролируют около половины городской территории, создав котёл протяжённостью от северных районов до центра. Зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, включая командира танкового батальона 116-й бригады и бойцов подразделения «Кара-Даг».

Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября
Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября

Город является ключевым узлом обороны ВСУ в Харьковской области. 13 сентября сообщалось, что российские штурмовики повторили знаменитую операцию «Поток». Они вошли в Купянск через подземные газовые коммуникации и попали в тыл противника. Маршрут подземного десанта пролегал от Лимана Первого до Радьковки. А сегодня, 7 октября, стало известно, что Армия России выбила противника из центра Купянска.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar