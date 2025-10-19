Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 12:21

Средства ПВО уничтожили 7 беспилотников ВСУ над Белгородской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

За три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Воздушные цели были нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

Над Воронежской областью за ночь сбили более пяти БПЛА
Над Воронежской областью за ночь сбили более пяти БПЛА

Прошлой ночью украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Оренбургской области, частично повредив инфраструктуру газового завода. После удара в одном из цехов предприятия вспыхнул пожар.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar