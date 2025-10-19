Средства ПВО уничтожили 7 беспилотников ВСУ над Белгородской областью

За три часа российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Воздушные цели были нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 11:00 до 14:00 по московскому времени.

Прошлой ночью украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Оренбургской области, частично повредив инфраструктуру газового завода. После удара в одном из цехов предприятия вспыхнул пожар.