Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 03:22

В результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие в Оренбургской области

Украинские БПЛА совершили атаку на промышленный объект в Оренбургской области, в результате чего частично пострадала инфраструктура газового завода. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, после удара дрона в одном из цехов предприятия начался пожар.

К ликвидации последствий происшествия незамедлительно приступили все экстренные службы. В настоящее время пожарные подразделения продолжают тушение возгорания.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт», написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ещё один аэропорт России временно приостановил работу
Ещё один аэропорт России временно приостановил работу

Ранее местные жители сообщали о взрывах над Оренбургом. Было слышно несколько громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе. В одном из районов началось задымление.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar