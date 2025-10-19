В результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие в Оренбургской области
Украинские БПЛА совершили атаку на промышленный объект в Оренбургской области, в результате чего частично пострадала инфраструктура газового завода. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, после удара дрона в одном из цехов предприятия начался пожар.
К ликвидации последствий происшествия незамедлительно приступили все экстренные службы. В настоящее время пожарные подразделения продолжают тушение возгорания.
«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населённому пункту объект не несёт», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее местные жители сообщали о взрывах над Оренбургом. Было слышно несколько громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе. В одном из районов началось задымление.
Обложка © Kandinsky / Life.ru