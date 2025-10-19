Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 01:49

Взрывы прогремели над Оренбургом от работы ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Серия взрывов прогремела над Оренбургом. По словам местных жителей, в городе работают системы противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали очевидцы, они слышали 5-7 громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе. По словам жителей, в одном из районов началось задымление. Официальной информации пока не было.

Как сообщал Life.ru, ранее в аэропорту Оренбурга объявили план «Ковëр» — воздушные суда не отправляются и не принимаются. Ограничения на полёты начали действовать после 3:00 (мск).

За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА
За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar