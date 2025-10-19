Взрывы прогремели над Оренбургом от работы ПВО

Серия взрывов прогремела над Оренбургом. По словам местных жителей, в городе работают системы противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали очевидцы, они слышали 5-7 громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе. По словам жителей, в одном из районов началось задымление. Официальной информации пока не было.

Как сообщал Life.ru, ранее в аэропорту Оренбурга объявили план «Ковëр» — воздушные суда не отправляются и не принимаются. Ограничения на полёты начали действовать после 3:00 (мск).